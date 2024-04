Serie B: vince ancora il Como, Cremonese ko. Risultati e classifica

Prosegue la trentatreesima giornata del campionato di Serie B con i match delle 14.00, dopo l'anticipo di ieri sera tra Modena e Catanzaro che ha visto trionfare la compagine calabrese. Vittoria per il Como, che batte in casa il Bari con le reti di Gabrielloni e Da Cunha, e conquista il suo quarto successo di fila. Pareggio a reti inviolate per Cittadella e Ascoli. Battuta d'arresto in casa per la Sampdoria, sconfitta dal Sudtirol, a cui basta la rete di Tait. Successo casalingo del Pisa contro la Feralpisalò che vola così al nono posto in classifica. Brutta sconfitta per la Cremonese battuta in casa dalla Ternana.