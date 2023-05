Serie B: verdetti e accoppiamenti playoff/playout. Palermo fuori e Perugia in Serie C

Trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B. Sono terminate pochi istanti fa le dieci partite in scena questa sera. Ultimi verdetti dopo le promozioni in Serie A di Frosinone e Genoa e le retrocessioni in Lega Pro di Spal e Benevento. La terza squadra a retrocedere in Serie C è il Perugia, nonostante la vittoria ottenuta contro il Benevento. A playout Cosenza e Brescia, che ha pareggiato sul campo del Palermo. La squadra di Eugenio Corini non riesce ad accedere ai playoff, agli spareggi Venezia e Reggina. Quarto il Parma, che ha battuto in casa gli uomini di Vanoli e salterà il turno preliminare. Al quinto e sesto posto rispettivamente Cagliari e Sudtirol.