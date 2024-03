Serie B, Ventura: “Lotta apertissima per 2° posto. Palermo? C’è qualcosa che non va”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex CT azzurro: "Non puoi permetterti così tanti passaggi a vuoto".

Mediagol ⚽️ 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 15:17)

"Secondo posto? E' una lotta apertissima". Così Gian Piero Ventura, intervistato ai microfoni di "TuttoB". Fra i temi trattati dall'ex commissario tecnico della Nazionale italiana anche la lotta promozione relativa al campionato di Serie B, oltre alle prestazioni offerte fin qui dal Bari. Ma non solo...

SECONDO POSTO - "Il Venezia ha una buona squadra ed è guidato da un allenatore che è stato anche mio collaboratore. La Cremonese ha un tecnico che sa come si vince in B. Mentre il Como ha grandi individualità, oltre a una società importante alle spalle. Vedo un gradino sopra la Cremonese, la cui rosa mi pare superiore alle altre. Che comunque se la giocheranno fino in fondo. Una di queste accompagnerà direttamente il Parma in Serie A, mentre le altre due, a mio avviso, disputeranno la finale playoff. Anche il Palermo è una squadra competitiva, ma il suo campionato è costellato di alti e bassi: c’è qualcosa che non va. Per stare lassù serve continuità, non puoi permetterti così tanti passaggi a vuoto", le sue parole.

SPEZIA E SAMP -"La delusione? Lo Spezia senz’ombra di dubbio, perché nonostante una società solida e una squadra costruita per puntare in alto si ritrova terzultima. È la delusione del campionato. Mentre il Pisa, che mi aveva fatto una buonissima impressione a Genova contro la Samp, difetta un po’ di continuità e, sì, poteva fare meglio. La Samp è un caso a parte, una società in embrione che si è salvata per il rotto della cuffia: questo ha permesso a Pirlo di conservare la panchina, superando momenti molto difficili. In condizioni normali simili risultati sarebbero stati una catastrofe, specie in una piazza importante come Genova. Diciamo che c’è stata un po’ di comprensione verso Pirlo. Adesso i blucerchiati vengono da 3 vittorie di fila che li hanno proiettati in zona playoff, ma il difficile sarà restarci".

SUL BARI -"Ora l’obiettivo è mantenere la categoria? Purtroppo sì, la sconfitta (immeritata) con la Samp ha deciso questo. Diversamente, se i biancorossi avessero vinto avrebbero avuto ancora qualche chance di agganciare la zona playoff. Adesso occorre evitare di farsi risucchiare nei playout. Che sarebbero drammatici per una piazza come Bari. Tutto è dipeso dagli ultimi 60 secondi della finale di ritorno dei playoff della passata stagione. Vedersi sfuggire la promozione in quel modo è stata una sberla difficile da superare, al di là delle chiacchiere che si fanno. Una mazzata terribile. Bari è una piazza di Serie A: se a Cittadella un filotto di sconfitte può essere sopportato, qui non è così. Io tifo Bari e Samp, ergo auguro ai biancorossi di salvarsi (per quest’anno) e ai blucerchiati di disputare (e magari vincere) i playoff", ha concluso Ventura.

