Serie B, Venezia corsaro a Lecco. Pari Sampdoria. Risultati e classifica aggiornata

Sono quattro le partite andate in scena alle ore 16:15, valevoli per la trentaquattresima giornata di campionato.

Dopo le gare andate in scena alle ore 14:00, la trentaquattresima giornata di Serie B è proseguita alle 16:15 con quattro posticipi. Festival delle reti bianche, con gli zero a zero tra Catanzaro-Cremonese, SudTirol-Cittadella e Spezia-Sampdoria, anche se in quest'ultima è stata annullata nel finale una rete alle "aquile" siglata da Di Serio. Il Venezia è invece riuscito a ribaltare il vantaggio a sorpresa del Lecco, grazie alle firme del solito Pohjanpalo e di Busio.