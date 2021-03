Serie B, vandali in azione fuori dal Centro Sportivo della Reggiana: furti e danni alle auto dei tesserati

Brutti episodi, quelli verificatisi nelle scorse ore, in casa Reggiana.

Furti e danneggiamenti alle auto dei tesserati e non solo: è questo lo scenario che si presenta, da diversi giorni, fuori dal Centro Sportivo di Cavazzoli. Diversi sono stati, infatti, gli atti vandalici verificatisi fuori dal quartier generale della Reggiana. Nel mirino sembrano essere finite, principalmente, le auto dei tesserati granata e non solo. Una situazione denunciata dallo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale, diramato tramite i propri canali di riferimento.

“Si sono verificati nel corso degli ultimi giorni diversi episodi di furto e danneggiamento ai danni delle auto in possesso dei tesserati AC Reggiana parcheggiate nel piazzale antistante al Centro Sportivo di Cavazzoli.

In seguito a questi fatti incresciosi la società granata è costretta a tutelarsi presidiando l’area e vigilando affinché non si ripetano episodi di questo tipo”.