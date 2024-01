Serie B, Ursino: “Mi aspettavo di più dal Palermo, Parma la più forte. Favorite…”

Le parole dell'ex ds del Crotone: "Promozione? Parma innanzitutto, poi Venezia, Como e Cremonese. Occhio anche all’outsider Cittadella".

"Il mercato di gennaio è sempre particolare, un’arma a doppio taglio. Cercheranno di animarlo le squadre attardate in classifica e, soprattutto, quelle inguaiate nei bassifondi. Mentre le prime non faranno grandi stravolgimenti". Lo ha detto Peppe Ursino, intervistato ai microfoni di "TuttoB". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Crotone: dalla possibile cessione da parte della Ternana di Cesar Falletti, in cima alla lista dei desideri della Cremonese, alle favorite per la promozione in Serie A.

"La Ternana può permettersi di perdere Falletti? Conosco Capozucca, se lo cede evidentemente avrà in mano un sostituto adeguato. Falletti è un giocatore importante, che non si discute. Maric e Mulattieri potrebbero scendere in Serie B? Qui sfondiamo una porta aperta. Si tratta di due grandi giocatori che a Crotone hanno fatto benissimo. Sono ragazzi straordinari. Che potrebbero tranquillamente giocare titolari in una squadra di Serie A che lotti per salvarsi, ma non in una di medio-alta classifica. Per la B sono un lusso. Pafundi pronto per masticare il duro pane della Serie B? Sì, perchè ha colpi importanti. Mi piace molto. Deve giocare, l'Udinese lo sa, e la B è una categoria che il ragazzo può fare tranquillamente. Certo, avrebbe bisogno di trovare una squadra votata all’attacco per esaltare le sue indiscutibili qualità", le sue parole.

"Serie B equilibrata? Assolutamente sì, tanto in testa quanto in coda. Per la promozione diretta vedo quattro squadre superiori alle altre, per i playoff sarà battaglia fino all’ultimo e anche per la salvezza c’è grande bagarre. La Serie B è, come sempre, un campionato affascinante. Favorite per la lotta promozione? Parma innanzitutto, non c’è partita è la più forte. Poi Venezia, Como e Cremonese. Occhio anche all’outsider Cittadella. Mi aspettavo qualcosa di più, invece, dal Palermo, sebbene la classifica sia abbastanza buona. Mentre la Samp farà i playoff. Quali sono i giocatori che mi hanno maggiormente impressionata? Ho visto dal vivo, per cui mi sento di esprimere un giudizio diretto, Raimondo, centravanti della Ternana, e Katseris, terzino del Catanzaro: due giovani che arriveranno prestissimo in Serie A", ha concluso Ursino.

