Serie B, Ursino e il mercato: “Palermo, Tutino bel colpo. E Verre…”

"Alla fine dell’anno vedremo da dove ripartire. A stagione in corso un direttore non può intervenire. Non è nella mia mentalità. Cerco di aggiornarmi e guardare tutte le categorie". Lo ha detto Giuseppe Ursino , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Crotone : dal possibile approdo di Nicolò Zaniolo - in uscita dalla Roma - alla corte di Stefano Pioli , alle trattative di mercato relative al campionato di Serie B .

"Zaniolo è un giocatore scontento e quando i giocatori sono scontenti è tutto più difficile. È una situazione delicata. Penso che andrà via dalla Roma. Messias tra le possibili contropartite nell’operazione, come lo vedrei? Bene, in una grande squadra, con un grande allenatore. Pero credo sia difficile che si sposti da Milano. Zaniolo a parte, non è un mercato entusiasmante? Si capiva già dall’inizio. Il calcio al momento non ha soldi, ci sono difficoltà nella gestione societaria. In A c’è poco", le sue parole.