Serie B, ufficiale: al capocannoniere andrà il “Premio Paolo Rossi”

Istituito per la prossima stagione il "Premio Paolo Rossi". Balata: "Giusto tributo ad un grande campione"

Per quanto concerne il VAR, invece, durante il Consiglio federale di ieri il segretario generale Marco Brunelli ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri VAR e AVAR per attivare la tecnologia anche nel campionato cadetto. E di conseguenza il Consiglio ha approvato all’unanimità la delibera che certifica l’avvio dalla prima giornata della stagione 2021/2022. "La Var è uno strumento che aiuta sia gli arbitri che le società. Non posso che accogliere in maniera più che favorevole, prima da ex arbitro e poi da dirigente di una squadra, la decisione di introdurlo anche in Serie B", ha dichiarato il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ad ANSA.