Serie B, troppi calciatori positivi al Covid-19: ufficiale il rinvio di Chievo-Cittadella

Troppi giocatori positivi al Covid-19.

Situazione complessa in casa Cittadella, che si gioca il “jolly” e chiede il rinvio a causa del massiccio numero di positivi riscontrata tra i propri tesserati. Domenica 27 dicembre la formazione granata sarebbe dovuta scendere in campo per affrontare il Chievo al “Bentegodi”. Il club ha però ottenuto il rinvio della sfida da parte della Lega Serie B che ha per questo comunicato la decisione tramite una nota ufficiale diramata nel pomeriggio.

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’istanza presentata dalla società A.S. Cittadella in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del medesimo Comunicato sopra citato; dispone il rinvio della gara CHIEVO VERONA – CITTADELLA, valida per la 15ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per domenica 27 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.