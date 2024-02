Serie B, top XI 25ª giornata: ci sono anche due calciatori del Palermo

La Top XI stilata dalla Lega Serie B per il venticinquesimo turno del campionato.

Come alla fine di ogni weekend calcistico, la Lega Serie B ha stilato la Top 11 del venticinquesimo turno di campionato. Nel 4-4-2 sono presenti anche due calciatore del Palermo: il centrocampista rosanero Filippo Ranocchia e l'attaccante Matteo Brunori. Contro il Como il capitano del Palermo ha aperto le danze con il suo nono gol in campionato, mentre l'ex Empoli ha realizzato la seconda rete della partita (la terza con la maglia rosanero in quattro partite).