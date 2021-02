Serie B, Spal-Empoli 1-1: Esposito risponde a Mancuso, gli spallini frenano ancora la capolista. La classifica

La Serie B torna in campo.

A pochi giorni dal turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo con la 23^ giornata di campionato. Sono quattro in totale i match andati in scena questo pomeriggio. Tra questi Cremonese-Lecce, terminata con la vittoria dei salentini che dimenticano il pari contro il Brescia, e portano a casa tre preziosi punti. Dopo la rete di Gaetano, i giallorossi, trovano il pari con l’autogol di Castagnetti, chiudendo definitivamente i conti con Pablo al 54°. Pesante successo anche per il Cittadella, che vince sul campo del Pordenone grazie alla rete di Beretta, volando così al secondo posto in classifica. Può far festa anche il Venezia che si porta a casa la gara con un convincente 2-0 maturato sul campo del Pescara: ormai in piena crisi. Decidono un autogol di Sorensen e una rete di Modolo. Tra le sfide più interessanti della 23^ giornata, non manca Spal-Empoli: un vero e proprio scontro diretto in chiave promozione, terminato solo con un pari deciso dalle reti di Esposito e Mancuso, che non accontenta nessuna delle due compagini.