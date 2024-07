Serie B, Schwoch: “Tre favorite, Coda capocannoniere. Il Palermo e Dionisi…”

"Ci sono squadre che hanno fatto molto bene in Serie C, specialmente quelle del girone meridionale che danno sempre fastidio. Non so se il Mantova vorrà lottare per i play-off ma la sua organizzazione di gioco ha colpito molto l’anno scorso e potrebbe essere una novità in questa Serie B. Massimo Coda è uno dei più indiziati per la vittoria del capocannoniere, è sempre quello più indicato. Se ne dovessi scegliere uno punterei su di lui. Allenatori? Inzaghi e Grosso hanno già vinto la Serie B, così come ha fatto Dionisi con l’Empoli. Punto tanto su questi tre allenatori, ma tra le sorprese metterei Possanzini del Mantova".