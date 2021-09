Serie B, salta un’altra panchina: il Vicenza esonera Di Carlo. Le ultime

E' ufficiale: il Vicenza ha sollevato dall'incarico il tecnico Domenico Di Carlo: ecco il nome del sostituto

La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi. Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni".