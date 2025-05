Serie B, risultati e classifica 38ª giornata: colpo Cremonese, bagarre in zona play-out

Si è appena conclusa la trentottesima giornata del campionato di Serie BKT, che ha come sempre regalato grandi emozioni. Nelle zone alte della classifica spicca la grande vittoria della Cremonese in casa dello Spezia, grigiorossi che si regalano una chance per raggiungere il terzo posto. Vincono Palermo, che si assicura un posto negli spareggi promozione, e Cesena, ma si distacca il Bari dopo la sconfitta contro il Cittadella. Nelle zone basse della classifica, oltre il Cittadella già citato, vincono Sampdoria e Mantova, che dovranno ancora fare uno sforzo per salvarsi matematicamente. Salernitana che perde proprio contro i blucerchiati e ora avrà gli ultimi novanta minuti per sperare nei play-out. Prossima e ultima giornata che darà più di qualche verdetto, sia nelle zone nobili della classifica che nei bassifondi: praticamente tutto è ancora in gioco.