Serie B, ratificate le date del campionato 2022/23: al via il 13 agosto, le soste..

Il Consiglio Federale FIGC ha reso note le date ufficiali dei campionati 2022-2023: dalla Serie A alla Serie C. Il campionato cadetto prenderà il via il prossimo 13 agosto, con tre le soste programmate oltre la sosta invernale prevista dal 27 dicembre al 13 gennaio. Durante i Mondiali 2022, la Serie B proseguirà regolarmente, contrariamente a quanto accadrà nel massimo campionato italiano. La fine è prevista per il 19 maggio 2023. Da definire, invece, le date dei playoff e dei playout.