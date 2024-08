Serie B, questione diritti tv: non solo Sky e DAZN, spunta anche ipotesi Amazon Prime

Non solo Sky e DAZN, anche Amazon Prime si fa avanti per la trasmissione delle partite di Serie B. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport al termine dell'Assemblea di Serie B è stato annunciato un importante partner internazionale, che però fino alla firma non verrà reso noto. Gli indizi portano tuttavia a pensare al colosso di Jeff Bezos.