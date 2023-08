Serie B, pronostico Castori: “Non una A2. Favorite per la promozione? Il Palermo…”

“Non un'A2 come tanti vanno ripetendo. Sarà il solito campionato difficilissimo, molto equilibrato e livellato". Lo ha detto Fabrizio Castori, intervistato ai microfoni di “TuttoB”. Diversi i temi trattati dal tecnico ex Perugia, alla vigilia della sfida Bari-Palermo che aprirà il campionato di Serie B 2023/24: dalle favorite per la promozione in Serie A, alle prestazioni offerte dal Sudtirol di mister Bisoli nel corso dello scorso torneo.

“Le favorite per la promozione in Serie A? Difficile fare previsioni quando mancano ancora due settimane di mercato... Il rischio è di incorrere in giudizi affrettati e non idonei, perchè bastano 2-3 giocatori per cambiare volto e caratura tecnica a una squadra. Però è chiaro che le tre retrocesse (Spezia, Cremonese e Sampdoria) hanno una struttura tecnica importante per la categoria, atteso che fra Serie A e B c'è sempre differenza a livello tecnico. Poi citerei Parma, Palermo, Bari e Venezia, tutte compagini candidate a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. E non tralascerei nemmeno Pisa e Modena, perchè sono squadre provviste di valori tecnici notevoli e piazze che hanno fame di calcio; oltretutto con società solidissime alle spalle. Chi potrebbe emulare le gesta del Sudtirol dell'anno scorso o comunque risultare la mina vagante del torneo? Intanto sono dell'idea che il Sudtirol abbia tutte le carte in regola per ripetersi. Poi direi il Como, squadra che si è rinforzata molto, nei punti giusti, e con un anno di esperienza in più in categoria potrà sicuramente rappresentare una sorpresa".