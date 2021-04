Serie B, Pordenone-Entella 3-0: i neroverdi calano il tris, successo all’esordio per Domizzi. La classifica

Gol ed emozioni nello scontro salvezza della 32^ giornata di Serie B.

Si apre con il lunch match di bassa classifica Pordenone-Entella, la 32^ giornata del campionato cadetto. I biancocelesti si schierano con un 4-4-2, con Domizzi che al suo esordio sulla panchina neroverde cambia l’assetto tattico della squadra. Il Pordenone parte subito fortissimo trovando la rete del vantaggio grazie a Ciurria che, dopo appena 4 minuti di gioco, batte Borra con un diagonale mancino. La seconda rete arriva al 31° minuto: Misuraca si libera e pesca Ciurria in area, l’attaccante alza la sfera per Musiolik che colpisce di testa facendo finire la palla in rete. A chiudere definitivamente i conti è Butic al 93° che, con un destro preciso, trova il gol del definitivo 3-0. Il Pordenone si porta dunque quota 37 punti, condannando l’Entella a rimanere inchiodata all’ultimo posto in classifica a 8 lunghezze di svantaggio dall’Ascoli quartultimo.