Serie B, Pisa-Benevento 1-0: Cohen fa sorridere D’Angelo. La classifica aggiornata

Vittoria di misura e secondo posto agguantato: il Pisa di D'Angelo batte il Benevento nel posticipo di Serie B

Un Pisa senza Lorenzo Lucca batte il Benevento e vola in classifica. L'ex bomber del Palermo non ha disputato il match a causa del cartellino rosso inflittogli dal direttore di gara nella precedente sfida persa dai nerazzurri contro il Cittadella. A D'Angelo è comunque bastata la rete di Cohen per mettere al tappeto il Benevento di Caserta. Un successo importante contro una diretta concorrente e secondo posto riagguantato per il Pisa che, adesso, è secondo solo al Brescia di Inzaghi.