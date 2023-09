Serie B, Pavan: “Parma e Palermo le favorite, il Venezia può giocarsela”

“Ho seguito con grande attenzione il Venezia nelle prime giornate e mi ha fatto un’ottima impressione”. Lo ha detto Simone Pavan, intervistato ai microfoni del “Corriere di Venezia”. Fra i temi trattati dall’allenatore ed ex giocatore di Venezia, Modena e Sampdoria, anche le prestazioni offerte in questo avvio di stagione dal Venezia di Paolo Vanoli. Ma non solo…

“In queste prime quattro giornate non ha mai perso e sono convinto che migliorerà ancora, perché la squadra è stata costruita veramente in modo intelligente. Avversarie? Mi piace molto il Parma, ma anche il Palermo è stato costruito benissimo. Credo che saranno fra le favorite, poi ce ne sono anche altre, come la Cremonese. Io, però, credo che il Venezia se la possa giocare con tutti, lo ha dimostrato in più di un’occasione”, ha concluso.