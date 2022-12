Serie B: Parma ko, il Benevento aggancia il Palermo. Vazquez sbaglia un rigore

Il Benevento - in dieci dal minuto 80 a seguito del rosso diretto a El Kaouakibi - torna, dunque, al successo dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Palermo di Eugenio Corini. Una vittoria che permette ai sanniti di agganciare al momento proprio i rosanero a quota diciotto punti, con i siciliani che scenderanno in campo alle ore 20:30. Ennesimo passo falso per la squadra di Fabio Pecchia che non vince in campionato dallo scorso 12 novembre. A fallire al minuto 33 il gol-pareggio dal dischetto è stato Franco Vazquez, ipnotizzato dal portiere Paleari, bravo e fortunato sul doppio tentativo di Inglese in ribattuta. El Mudo sbaglia così il suo secondo rigore in carriera in Italia: l'ultimo risaliva al 9 novembre 2014 in un Palermo-Udinese, terminato con il risultato di 1-1.