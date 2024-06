Serie B, panchina Cesena: avanzano Andrea Sottil e Roberto D’Aversa

"Con Toscano ormai al passo d’addio, il Cesena è pronto a stringere per l’allenatore della B". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Cesena. Il club neopromosso è alla ricerca del nuovo tecnico che guiderà i bianconeri in cadetteria. In pole position, sull'agenda del direttore sportivo Fabio Artico, ci sarebbero Andrea Sottil e Roberto D’Aversa, più defilati Alvini e Semplici. L'annuncio è atteso entro la fine della prossima settimana. Seguiranno aggiornamenti...