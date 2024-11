Serie B, pallone rosso per la prossima giornata: l’iniziativa

L'iniziativa della Lega B in collaborazione con kappa

Il pallone rosso è da anni il simbolo che la Lega B utilizza contro la violenza sulle donne. Un segnale che cerca di sensibilizzare i tifosi delle venti squadre della cadetteria su questo tema che necessita di essere in forte risalto. Come il pallone regolare utilizzato fin qui, anche questo è stato creato da Kappa.

Ha parlato proprio Mauro Balata , presidente della Lega B, attraverso il comunicato ufficiale dell'iniziativa: "Il calcio ha un'enorme capacità di raggiungere le persone e con il nostro pallone rosso vogliamo esprimere con fermezza che la violenza sulle donne rappresenta un crimine orrendo e inaccettabile. Desidero nuovamente ringraziare Kappa per la sinergia consolidata e per la condivisione di valori fondamentali quali l’inclusività e il rispetto".

Questo pallone rosso non rappresenta solo l'impegno da parte di tutti i componenti della Lega a combattere il triste fenomeno che rappresenta, ma serve anche da monito per chiunque guardi il campionato cadetto, per un tema così delicato e importante.