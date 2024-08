Serie B, nodo diritti tv. Furia Cellino: “C’è solo squallida speculazione”

All'indomani dell'assemblea di Lega Serie B tenutasi ieri, non è ancora stato sciolto il nodo relativo ai diritti tv. Una situazione surreale considerato che il campionato cadetto è ormai prossimo ad iniziare. Il match inaugurale tra Brescia e Palermo in programma il 16 agosto segnerà, infatti, l’avvio del campionato cadetto, ma l’incertezza regna sovrana su quale piattaforma trasmetterà la partita. Tema spinoso lo sul quale, come si legge su Tuttosport, è intervenuto il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino.

"Preferirei non commentare, ma mi duole prendere atto di una grossa irresponsabilità da parte dei broadcaster in un contesto specifico nel quale vedo una situazione di speculazione, a dir poco imbarazzante. Spero che ritrovino un minimo di pudore. Non c’è una caso diritti televisivi, c’è solo una squallida speculazione. Adesso sento parlare della possibilità di un allargamento del mercato, ma per ora si tratta semplicemente di ipotesi. Speriamo di non doverci abbassare allo... straccismo".