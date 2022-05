Serie B: Lecce, Monza, Cremonese e Pisa per due posti in A. Playoff e salvezza…

Con due promozioni dirette da assegnare e la lotta retrocessione ancora aperta, la 38esima giornata è pronta ad emettere i suoi verdetti

Sono 4 infatti le squadre che, nell'ultimo turno di campionato, si giocheranno un posto in Serie A a causa della distanza minima che attualmente le separa. Si tratta di Lecce, Monza, Cremonese e Pisa. Dopo la sconfitta contro il Vicenza, la compagine salentina non può più compiere passi falsi: i pugliesi, infatti, avranno la certezza di centrare la promozione solo in caso di vittoria. Stessa situazione per il Monza che vincendo contro il Perugia, festeggerebbe in ogni caso la Serie A. Situazione più complicata per la Cremonese che, per sperare nella massima serie, dovrebbe conquistare una vittoria sul Como e sperare contemporaneamente a una non vittoria di una tra Lecce e Monza. Anche il Pisa resta in lizza per la promozione diretta, in caso di successo contro il Frosinone, di un ko del Monza e di una pari o di una sconfitta della Cremonese.