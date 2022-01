Serie B: le formazioni ufficiali dei recuperi della 19^ giornata

Le formazioni ufficiali dei tre recuperi della diciannovesima giornata di Serie B, in programma questo pomeriggio alle 14:30

La Serie B torna in campo, sfruttando il turno di riposo, per recuperare tre gare della 19^ giornata. Il Crotone affronta il Parma al Tardini dopo il pari contro il Como. Il Cittadella, che alle 14:30, affronterà il Cosenza ha l'opportunità di riportarsi in zona playoff. L'Alessandria in campo contro il Vicenza, dopo il successo contro il Benevento.