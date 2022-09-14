Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma nel weekend:
DESIGNAZIONI ARBITRALI
Serie B, le designazioni arbitrali della sesta giornata d’andata
BRESCIA – BENEVENTO Venerdì 16/09 h. 20.30
GUALTIERI M.
IMPERIALE - MORO
IV: MAGGIO
VAR: GHERSINI
AVAR: SCATRAGLI
ASCOLI – PARMA h. 14.00
PRONTERA
ROCCA - POLITI
IV: SAIA
VAR: PEZZUTO
AVAR: SCHIRRU
CAGLIARI – BARI h. 14.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: PETRELLA
VAR: BANTI
AVAR: DI GIOIA
COMO – SPAL h. 14.00
RUTELLA
TEGONI – ROSSI M.
IV: DJURDJEVIC
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
AVAR: AFFATATO (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
FROSINONE – PALERMO h. 14.00
REGGINA – CITTADELLA h. 14.00
MAGGIONI
LOMBARDI - MACADDINO
IV: CENTI
VAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
SUDTIROL – COSENZA h. 14.00
MIELE G.
LOMBARDO - FIORE
IV: MONALDI
VAR: MINELLI (ON-SITE STADIO "DRUSO")
AVAR: SCARPA (ON-SITE STADIO "DRUSO"
VENEZIA – PISA h. 14.00
PERENZONI
DEI GIUDICI - SEVERINO
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: PAGLIARDINI
GENOA – MODENA h. 16.15
ZUFFERLI
BINDONI - VALERIANI
IV: PANETTELLA
VAR: MARINI
AVAR: TOLFO
TERNANA – PERUGIA Domenica 18/09 h. 16.15
DI BELLO
VIVENZI - RANGHETTI
IV: DI GRACI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ALASSIO
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