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DESIGNAZIONI ARBITRALI

Serie B, le designazioni arbitrali della sesta giornata d’andata

Serie B, le designazioni arbitrali della sesta giornata d’andata - immagine 1
Da Brescia-Benevento a Reggina-Cittadella: tutte le designazioni arbitrali

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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma nel weekend:

 

BRESCIA – BENEVENTO    Venerdì 16/09 h. 20.30

GUALTIERI M.

IMPERIALE - MORO

IV:      MAGGIO

VAR:     GHERSINI

AVAR:       SCATRAGLI

 

ASCOLI – PARMA    h. 14.00

PRONTERA

ROCCA - POLITI

IV:      SAIA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SCHIRRU

 

CAGLIARI – BARI    h. 14.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:       PETRELLA

VAR:      BANTI

AVAR:       DI GIOIA

 

COMO – SPAL    h. 14.00

RUTELLA

TEGONI – ROSSI M.

IV:     DJURDJEVIC

VAR:     ABBATTISTA  (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

AVAR:     AFFATATO (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

 

FROSINONE – PALERMO    h. 14.00

 

REGGINA – CITTADELLA    h. 14.00

MAGGIONI

LOMBARDI - MACADDINO

IV:     CENTI

VAR:     MARINELLI (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

 

SUDTIROL – COSENZA    h. 14.00

MIELE G.

LOMBARDO - FIORE

IV:     MONALDI

VAR:     MINELLI (ON-SITE STADIO "DRUSO")

AVAR:     SCARPA (ON-SITE STADIO "DRUSO"

 

VENEZIA – PISA   h. 14.00

PERENZONI

DEI GIUDICI - SEVERINO

IV:     BONACINA

VAR:      PATERNA

AVAR:       PAGLIARDINI

 

GENOA – MODENA   h. 16.15

ZUFFERLI

BINDONI - VALERIANI

IV:       PANETTELLA

VAR:      MARINI

AVAR:      TOLFO

 

TERNANA – PERUGIA    Domenica 18/09 h. 16.15

DI BELLO

VIVENZI - RANGHETTI

IV:     DI GRACI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      ALASSIO

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