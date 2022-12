Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: nove squalificati, Brunori in diffida

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della diciannovesima giornata

La Lega B, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Di seguito, il comunicato in questione:

"Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 27 dicembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Genoa, Modena, Palermo, Perugia, Reggina, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 33° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive agli Ufficiali di gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica e una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MURGIA Alessandro (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PIEROZZI Niccolo (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TRIPALDELLI Alessandro (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVIANI Mattia (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BARBA Federico (Pisa)

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo)

DEL PRATO Enrico (Parma)

DIAKITE Salim (Ternana)

GLIK Kamil (Benevento)

GONDO Diomande Yann C (Ascoli)

MASIELLO Andrea (Sudtirol)

NASTI Marco (Cosenza)".