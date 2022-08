Serie B, la “nave” è pronta a salpare a 24 ore dall’inizio. Nel montaggio c’è Brunori

Mancano solamente ventiquattro ore per dare il via al prossimo campionato di Serie B che si prospetta uno dei più accesi degli ultimi anni. La pagina ufficiale della Lega B sfrutta i propri canali social per pubblicare un fotomontaggio che raffigura i calciatori più rappresentativi delle relative squadre come una ciurma a bordo di un veliero. Mentre il primo piano è dedicato a Massimo Coda, tra i protagonisti della promozione del Lecce della passata stagione nonché nuovo acquisto del retrocesso Genoa, per il Palermo è presente sulla destra Matteo Brunori. Questa la descrizione del post: