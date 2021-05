Serie B, la griglia playoff: ecco gli accoppiamenti e le gare in programma

Trentottesima giornata del campionato di Serie B e ultimi verdetti.

Si è conclusa questo pomeriggio la regular season, dieci le partite andate in scena. La Salernitana ha battuto il Pescara per 3-0 e ha raggiunto l’Empoli in Serie A. Una vittoria che ha permesso agli uomini di Castori di conquistare la promozione diretta dopo 23 lunghi anni. Il Monza, fermato dal Brescia in casa, ha chiuso al terzo posto. La squadra di Brocchi, dunque, si è qualificata ai playoff insieme al Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo Verona e Brescia. Niente da fare per la Spal.

I VERDETTI

Serie A: Empoli, Salernitana.

Playoff: Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo, Brescia.

Retrocesse in Serie C: Entella, Pescara, Reggiana, Cosenza.

PLAYOFF: LE GARE IN PROGRAMMA

CITTADELLA-BRESCIA: giovedì 13 maggio ore 18, gara secca al “Tombolato”. La vincente sfiderà il MONZA.

VENEZIA-CHIEVO VERONA: giovedì 13 maggio ore 21, gara secca al “Penzo”. La vincente sfiderà il LECCE.

In caso di parità al termine dei 90′ si andrà ai tempi supplementari. In caso di parità al termine dei supplementari passerà la squadra con il miglior piazzamento: non ci saranno. dunque, i calci di rigore. Non valgono i gol in trasferta.