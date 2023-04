Serie B, la classifica marcatori dopo la 34^ giornata: Lapadula in testa, Brunori…

Conclusa la trentaquattresima giornata di campionato si aggiorna la classifica marcatori. Non fa passi avanti Brunori, a secco in occasione della sfida Benevento-Palermo. Al primo posto si piazza Gianluca Lapadula autore della rete nella sconfitta del Cagliari a Parma, insegue Walid Cheddira con 16 reti. Al quarto posto Pohjanpalo, in gol nel largo successo del Venezia a Terni.