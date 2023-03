Serie B, la classifica dopo la 29ª giornata: Palermo nono, playoff a -2. Bari terzo

Il Palermo ha raccolto il quinto pareggio consecutivo al "Tombolato" tra Cittadella e Palermo , nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie B. Doppio vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, reti di Maistrello e bomber Antonucci , a cui rispondono prontamente Di Mariano e Brunori prima del duplice fischio. Nella ripresa il Palermo completa la rimonta con la seconda marcatura di Di Mariano , nel finale di gara però i granata trovano il pari definitivo ancora con Maistrello . La formazione di Eugenio Corini è dunque rimasta al nono posto in classifica a pochi passi dalla zona playoff, con l'ottava posizione occupata dal Parma a quota 41, reduce da un pareggio contro il SudTirol . Accorcia le distanze, invece, proprio il Modena che affronterà i siciliani al "Barbera" nel trentesimo turno, dopo la vittoria contro il Pisa per 1-0.

Prova di forza del Genoa che ha superato di misura l'ostacolo Ternana al "Ferraris", con il "Grifone" che ha conquistato tre punti preziosi per riportarsi in vantaggio sul Bari che in questa giornata di campionato ha affrontato la capolista Frosinone fermandosi sullo 0-0. Sono ora esattamente tre i punti che separano i liguri dai pugliesi, ora alla terza posizione in classifica. Vittoria dal peso specifico importante per il Cosenza al "Marulla" che può continuare a sognare la salvezza anche sfruttando i risultati negativi delle concorrenti al mantenimento della categoria come Perugia, Benevento, Venezia e Brescia. Proprio le "rondinelle" sono scivolate all'ultimo posto in classifica pareggiando con i già menzionati lagunari.