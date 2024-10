Serie B, il Sassuolo cerca la vetta, lo Spezia insegue: tutto sul prossimo turno

L'analisi del prossimo turno di Serie B che comincierà oggi con ben 6 gare alle 20:30

Sta per iniziare l’undicesima giornata della Serie BKT 2024-2025, un’opportunità per molte squadre di approfittare della classifica ravvicinata per guadagnare posizioni o distanziare le rivali.

BARI-CARRARESE OGGI ALLE 20:30 — La squadra di Moreno Longo mira a salire in classifica e, magari, a entrare in zona playoff. In classifica, le due formazioni sono separate da un solo punto, nonostante abbiano obiettivi di campionato differenti. La Carrarese di mister Antonio Calabro, neopromossa di carattere, ha appena sconfitto il Cittadella con un netto 3-0 e sarà la prossima avversaria del Bari al San Nicola. Dopo la recente trasferta contro lo Spezia, il Bari si appresta così a tornare subito in campo.

BRESCIA - SPEZIA OGGI ALLE 20:30 — Solo 3 giorni dopo la sconfitta a Cesena, il Brescia torna in campo per affrontare lo Spezia allo Stadio Rigamonti. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto e non possono permettersi altri passi falsi. Le rondinelle, scivolate dal terzo al nono posto e fuori dalla zona playoff, devono reagire e uscire dalla fase negativa. Lo Spezia, intanto, superato dal Sassuolo e ora terzo in classifica, mira a rimettersi in corsa per puntare a uno dei primi due posti.

JUVE STABIA-SASSUOLO OGGI ALLE 20:30 — Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia si disputa la sfida tra Sassuolo e Juve Stabia. La squadra ospite, forte di 3 vittorie e 2 pareggi nelle gare esterne, cerca di proseguire la sua serie positiva per avvicinarsi al Pisa capolista. Le “Vespe”, invece, hanno finora ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 4 partite casalinghe, con 5 reti segnate e altrettante subite e puntano sicuramente a rimanere in zona playoff.

MODENA-CREMONESE OGGI ALLE 20:30 — La Cremonese, rinvigorita dal recente arrivo di Corini e reduce da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 partite, punta a proseguire il momento positivo dopo i successi contro Salernitana e Juve Stabia. Se i Canarini subissero una sconfitta pesante, il Modena potrebbe decidere di cambiare allenatore, con Giovanni Stroppa, ex tecnico dei grigiorossi, tra i possibili sostituti. Per mister Bisoli, infatti, la sfida contro la Cremonese appare decisiva. Gli infortuni di Mendes, Caso, Gerli, Defrel e del capitano Pergreffi hanno sicuramente aggravato la situazione, ma non bastano a giustificare interamente il rendimento negativo. Con soli dieci punti e un quartultimo posto in classifica, il Modena sta attraversando un momento critico in questa stagione.

REGGIANA-COSENZA OGGI ALLE 20:30 — La Reggiana ha incassato la quarta sconfitta stagionale sabato, uscendo battuta per 2-0 dal Palermo al “Renzo Barbera”. Con questo stop, i granata restano a 12 punti e scivolano fuori dalla zona playoff. Il Cosenza, invece, ha ottenuto il quinto pareggio stagionale, concludendo sull’1-1 la sfida casalinga contro la Juve Stabia e salendo quindi a quota 7 punti in classifica. I lupi rimangono in zona retrocessione ed il loro obiettivo sarà ovviamente risalire al più presto, e perché no già da stasera con una vittoria contro la squadra di casa.

SALERNITANA-CESENA OGGI ALLE 20:30 — La Salernitana cerca di risollevarsi, dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita per 2-1 in casa della Cremonese. Al momento, la squadra campana è in zona playout con 11 punti. Il Cesena, invece, arriva da un successo casalingo per 2-0 contro il Brescia, che ha posto fine alle sconfitte contro Pisa e Sampdoria e ha riportato i romagnoli a 14 punti, in zona playoff. Con l’attaccante Cristian Shpendi in grande forma, autore di 6 gol in 9 partite, il Cesena punta ora a proseguire la sua striscia positiva.

SUDTIROL-FROSINONE DOMANI ALLE 19:30 — Sfida cruciale per entrambe le squadre, che cercano un cambio di marcia in una stagione finora segnata da risultati altalenanti, soprattutto per chi militava in Serie A l’anno scorso. Il Frosinone, che ha ottenuto finora una sola vittoria esterna (2-1 contro il Cittadella), spera di migliorare il proprio rendimento lontano da casa. Il Südtirol, invece, ha bisogno di ritrovare punti allo stadio Druso, dove nelle ultime tre partite, contro Brescia, Palermo e Pisa, ha collezionato solo sconfitte.

CITTADELLA-SAMPDORIA DOMANI ALLE 20:30 — Sì preannuncia come una delle sfide più intriganti dell’11ª giornata di Serie B. I padroni di casa, guidati dal nuovo allenatore Del Canto, sono terzultimi in classifica e hanno subito 4 sconfitte nelle ultime cinque partite. La Sampdoria, reduce da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul Mantova, spera di proseguire la sua risalita. Il Cittadella fatica a esprimersi, sia in casa che in trasferta, avendo pareggiato 0-0 con il Cosenza nell’ultima gara interna e perso contro la Carrarese nell’ultima trasferta. Dall’altra parte, la Samp ha ancora in mente l’ultima spettacolare partita lontano da Marassi con un 5-3 contro il Cesena. Sottil ora spera che il “Tombolato” possa segnare un’altra tappa nella risalita blucerchiata.

PISA-CATANZARO DOMANI ALLE 20:30 — Il Pisa, attualmente primo in classifica e con il miglior rendimento interno del campionato cadetto, ha collezionato 4 vittorie e un pareggio, quest’ultimo per 2-2 contro lo Spezia al debutto, nelle ultime 5 partite giocate all’Arena Garibaldi. L’impresa si annuncia difficile per il Catanzaro, che non ha mai vinto in trasferta, raccogliendo solo tre pareggi e una sconfitta. Il Pisa però nell’ultimo match di Serie B ha deluso pareggiando 0-0 con il Frosinone, nonostante avesse giocato in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Nonostante il risultato non soddisfacente, la squadra di casa resta in vetta, con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e 3 sulllo Spezia. Dall’altra parte, il Catanzaro ha finalmente ritrovato la vittoria, battendo il Südtirol e raggiungendo quota 12 punti.