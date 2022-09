Serie B, il programma della 6^ giornata: apre Brescia-Benevento, sabato 8 match

La sesta giornata del campionato di Serie B è pronto a prendersi la scena, prima della sosta del prossimo week-end, che coinvolgerà anche i club della serie cadetta. Aprirà le danze, questa sera, l'anticipo tra Brescia e Benevento: rispettivamente prima e seconda in classifica. Nella giornata di domani ben 7 match in contemporanea in programma alle 14:00. Si tratta di Ascoli-Parma, Cagliari-Bari, Como-Spal, Frosinone-Palermo, Reggina-Cittadella, Sudtirol-Cosenza e Venezia-Pisa. Seguirà Genoa-Modena alle 16:15, con i rossoblù chiamati a reagire dopo il ko di venerdì scorso contro il Palermo. Chiuderà il sesto turno di campionato il posticipo di domenica 18 settembre, ore 16.15, tra Ternana e Perugia: derby umbro che si preannuncia caldissimo.