Serie B, il Modena riprende la Sampdoria. Vincono Como e Cremonese. La classifica

Sono tre le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 16:15, valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Como e Cremonese hanno rispettato il pronostico imponendosi in trasferta rispettivamente contro Lecco e Ternana. I lariani, grazie ad uno Strefezza subito decisivo, hanno sorpassato il Venezia, sconfitto a Parma questo pomeriggio, mentre la formazione allenata da Stroppa è salita al secondo posto solitario in classifica, trascinata dal solito Massimo Coda. Occasione sprecata per la Sampdoria che vanifica il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo concedendo due calci di rigore al Modena, entrambi realizzati freddamente da Palumbo nella ripresa.