Serie B, il Como batte il Perugia, Baldini ancora ko. Pari tra SudTirol e Benevento

Seconda sconfitta consecutiva per Silvio Baldini alla guida del Perugia, dopo la debacle casalinga contro il Pisa è arrivata la disfatta anche in trasferta per l'ex tecnico del Palermo. Il Como di Moreno Longo, grazie alla firma decisiva di Arrigoni, ha vinto 1-0 un importantissimo match delle zone basse della classifica staccandosi dall'ultima posizione e sorpassando proprio gli umbri, nuovo fanalino di coda del campionato cadetto. Secondo pareggio consecutivo per Fabio Cannavaro con il suo Benevento, fermato dal SudTirol a Bolzano per 1-1.