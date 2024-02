Serie B, Gravina: “Il paracadute ha un impatto devastante, parlerei di riduzione”

"La Federazione non si sottrae al confronto che è fondamentale ma verrà il momento in cui bisogna fare sintesi, che non è più procrastinabile. Il calcio italiano, non io, pretende una risposta e noi dobbiamo essere responsabilmente convinti e disponibili a darla, in termini di evoluzione positiva". Lo ha detto Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di "Radio Rai": oggetto di discussione, anche la riforma dei campionati e la questione paracadute per le retrocesse.