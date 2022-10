Serie B, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Rinaudo e Marotta

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cosenza, Frosinone, Genoa e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.