Serie B, Giudice Sportivo: Proietti e Corini saltano Palermo-Ternana, Masciangelo…

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 26esima giornata di Serie B

Mediagol ⚽️

La Lega B, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della ventiseiesima giornata. Sono quindici gli squalificati, a cui si aggiunge l'allenatore del Palermo Eugenio Corini. Due turni a Paz (Perugia), un turno a Camara ed Estevez (Parma), Hermannsson e Marin (Pisa), Hristov (Venezia), Improta e Leverbe (Benevento), Proietti (Ternana, salterà la partita contro il Palermo), Boloca e Cotali (Frosinone), Casasola e Kouan (Perugia), Ioannou (Como) e Maita (Bari). Ammenda di €1.500,00 per l'esterno del Palermo, Edoardo Masciangelo, "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Di seguito, la nota in questione:

"CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAZ BLANDON Yeferson (Perugia): per condotta gravemente antisportiva: per avere, al 31° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMARA Drissa (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

HERMANNSSON Hjortur (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

IMPROTA Riccardo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PROIETTI Mattia (Ternana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Daniel (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COTALI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IOANNOU Nicholas (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

MASCIANGELO Edoardo (Palermo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORINI Eugenio (Palermo); già diffidato (quinta sanzione)".