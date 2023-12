Serie B, Giudice Sportivo: Mateju squalificato, un turno a Canestrelli del Pisa

CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAALTARE Giorgio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo;già diffidato (Quinta sanzione).CANESTRELLI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).DIAKITE Salim (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).MATEJU Ales (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; giàdiffidato (Quinta sanzione).PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali digara; già diffidato (Quinta sanzione).SIBILLI Giuseppe (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; giàdiffidato (Quinta sanzione).