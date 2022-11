Serie B, giudice sportivo: squalificato Karic, ammenda per il Palermo

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Benevento, Como, Genoa, Palermo, Perugia, e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) ; considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, dal 41° al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura ; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

KARIC Nermin (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MAZZITELLI Luca (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PALUMBO Antonio (Ternana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).