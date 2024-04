Serie B, Giudice Sportivo: Bonny salta Palermo-Parma, maxi multa per il club rosanero

Il Giudice Sportivo, al termine della quattordicesima giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato sei giocatori, tutti per un turno: si tratta di Bianco (Reggiana), Bonny (Parma, salterà la sfida contro il Palermo), Ceppitelli (Feralpisalò), Collocolo (Cremonese), Falcinelli (Spezia) e Fares (Brescia). Di seguito, il comunicato integrale diramato dalla Lega B :

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in direzione di un settore occupato dalla tifoseria avversaria, un petardo e tre fumogeni nel recinto di giuoco oltre ad un fumogeno che lanciato colpiva, senza alcuna conseguenza, uno steward nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.