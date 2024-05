Serie B, Giudice Sportivo: 9 squalificati, Di Francesco-Ranocchia entrano in diffida

Il Giudice Sportivo, al termine della diciassettesima giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato nove calciatori, tutti per un turno: si tratta di Boloca (Ternana), Lepore (Lecco), Sverko (Venezia), Abiuso (Modena), Balestrero (Feralpisalò), Calo (Cosenza), Davi (Sudtirol), Lochoshvili (Cremonese) e Sounas (Catanzaro). Federico Di Francesco e Filippo Ranocchia entrano in diffida . Pertanto, i calciatori del Palermo diffidati ora sono cinque ( Pietro Ceccaroni , Ionut Nedelcearu e Jacopo Segre gli altri). Alla prossima ammonizione, dunque, scatterà la squalifica. Di seguito, il comunicato integrale diramato dalla Lega B :

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del

attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Gabriele (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LEPORE Franco (Lecco): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SVERKO Marin (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABIUSO Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BALESTRERO Davide (Feralpisalo'): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).