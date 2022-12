Serie B, giornata da ricordare per due ex Palermo: doppio Vazquez e Luperini in gol

Giornata da ricordare per due ex calciatori del Palermo. Nel dettaglio, si tratta di Franco Vazquez e Gregorio Luperini. Il jolly offensivo di proprietà del Parma ha realizzato una doppietta in casa del Venezia, trasformando un calcio di rigore a fine primo tempo e realizzando il gol del momentaneo zero a due al 50' dopo l'assist di Sohm. Luperini ha, invece, chiuso la pratica del Perugia a Benevento mettendo a segno la rete del definitivo zero a due.