Carmine Gautieri, ex calciatore, è intervenuto a TMW, soffermandosi su diversi argomenti, tra cui la B:
Serie B, Gautieri: “Il Palermo ha qualcosa in più, si giocherà la vittoria insieme a Samp, Empoli e Venezia”
L'ex calciatore della Roma si esprime sulla Serie B, indicando le principali favorite
Serie B: come la vede?
"Tutto fa pensare che il Palermo abbia qualcosa in più. L'allenatore è quello giusto, la squadra è stata rinforzata. Insieme a Sampdoria, Empoli e Venezia, si giocherà la vittoria del campionato. Poi occhio alla sorpresa, come ad esempio il Modena".
