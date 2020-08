Serie B, Frosinone-Pordenone 0-1: impresa dei neroverdi, decide la rete di Tremolada

Grande vittoria del Pordenone sul campo del Benito Stirpe.

Dopo la sfida tra il Chievo e lo Spezia della giornata di ieri, oggi è andata in scena l’andata della seconda semifinale, ossia quella che ha visto il Frosinone ospitare il Pordenone. Partono subito bene i padroni di casa, che provano a spingersi in avanti per trovare la rete del vantaggio importantissimo per mettere la gara in discesa. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto per tutto il primo tempo, ma nessuna delle due compagini riesce a trovare la precisione giusta per passare in vantaggio: la prima frazione di gara si conclude dunque sul risultato di 0 a 0.

Nel corso del secondo tempo, precisamente al 64′, grandissima occasione per gli ospiti che si dimostrano più concreti degli avversari: Ciurria calcia al volo dando al pallone una parabola discendente verso la porta di Bardi, che però è attento e riesce a salvare i suoi compagni di squadra. Sul ribaltamento di fronte, Dionisi calcia dal limite dell’area di rigore ma trova la risposta sicura di Di Gregorio.

La gara si accende negli ultimi minuti, e al minuto 74 Burrai lancia lungo per Ciurria, che si lancia in tuffo e di testa impegna Bardi, bravissimo a tuffarsi in tempo e mantenere invariato il risultato. All’82′ si sblocca finalmente il risultato: Tremolada prende la mira e da fuori area lascia partire un bellissimo tiro con il mancino, Bardi immobile e 0 a 1 per gli ospiti.

Nei minuti di recupero il Frosinone prova a rispondere ma non riesce a trovare la rete del pareggio. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria di un ottimo Pordenone, che vince 1 a 0 e ottiene un grandissimo vantaggio in vista della gara di ritorno che si giocherà il 12 agosto: gli uomini di Attilio Tesser sono ad un passo dalla finale di playoff di Serie B.