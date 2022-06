Serie B: entro oggi le iscrizioni. La possibile data del sorteggio del calendario…

Il prossimo 24 giugno, alle ore 12:00, verrà svelato il calendario della Serie A 2022-23. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla nota piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A. E come quello della scorsa annata, sarà asimmetrico: l'ordine delle partite di ritorno, infatti, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Intanto, la stagione 2022-2023 partirà il 13 agosto. La prima sosta sarà tra il 19 e il 27 settembre per la Nations League, successivamente il lungo stop dal 13 novembre al 4 gennaio 2023 per i Mondiali in Qatar.