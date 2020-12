Serie B, Empoli-Reggiana 0-0: gli azzurri pareggiano e sprecano, la Salernitana vola in vetta. La classifica aggiornata

Si conclude con un pari la sfida tra Empoli e Reggiana.

0-0: è questo il risultato della sfida tra Empoli e Reggiana, andata in scena questa sera al “Carlo Castellani”. Un punto prezioso per la formazione emiliana che scala qualche posizione in classifica, allontanandosi dalla zona play-out. Risultato amaro, invece, per i toscani che sprecano l’occasione di rispondere alla Salernitana: reduce, al contrario, da un successo in rimonta ottenuto contro l’Entella, che gli consente di volare in vetta ad una lunghezza di vantaggio dagli azzurri.