Serie B, ecco le date di playoff e playout: si parte il 17 maggio

bando dei diritti tv per il triennio 2024-2027. L’offerta dei diritti tv in Italia per il triennio 2024-2027 si compone di cinque pacchetti: tre principali (satellite, internet e global per tutte le piattaforme) e due complementari “pubblici esercizi e goal live”, con termine per la presentazione delle offerte il 29 febbraio. I valori richiesti sono sostanzialmente coincidenti con quelli del periodo 2021-2024, in ragione dei rilevanti dati di audience maturati negli ultimi campionati. Cambia invece la distribuzione dei valori, come conseguenza del livello distributivo raggiunto dalla piattaforma IP e del mutato posizionamento sul mercato da parte degli operatori. Proprio l’audience rilevato dal 2018/19 a 2022/23 è stato oggetto di valutazione in Assemblea registrando un incremento da 8,6 a 21,25 milioni totali (compresi playoff e playout), da 162mila a 552mila spettatori medi a giornata.