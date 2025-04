Serie B, è cominciato il rush finale: i calendari di Palermo e delle rivali a confronto

La Serie B sta entrando nella fase finale della stagione, in cui i rosanero e le rivali lotteranno per il miglior posto raggiungibile ai playoff, con una classifica che vede al momento sei squadre in nove punti dal quinto al decimo posto ( Juve Stabia , Catanzaro , Palermo , Bari , Cesena e Modena ). Analizziamo dunque i calendari a confronto e le sfide che potrebbero risultare decisive ai fini della classifica.

I CALENDARI A CONFRONTO

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA — La prossima giornata potrebbe regalare tante sorprese: due sfide roventi, come quella tra Juve Stabia e Sampdoria, con i blucerchiati che cercheranno in ogni modo di strappare punti alle vespe, e lo scontro diretto tra Modena e Cesena, distanti solo tre punti l'una dall'altra. Il Palermo ospiterà la Carrarese, desiderosa di punti salvezza. Il Catanzaro affronterà invece il Mantova, in ottima forma con 7 punti conquistati negli ultimi tre match. Il Bari affronterà il Sudtirol a Bolzano.

TRENTACINQUESIMA GIORNATA — La giornata che avrà inizio il 25 aprile potrebbe rivelarsi un crocevia fondamentale per la corsa ai primi posti: ben due scontri diretti con il Bari che ospita il Modena, e il Catanzaro che sfiderà il Palermo in casa propria. Attenzione al Cesena, impegnato contro un Sassuolo già promosso, e la Juve Stabia, che incontrerà un Sudtirol in cerca di punti per la salvezza.

TRENTASEIESIMA GIORNATA — La terzultima giornata potrebbe regalare spettacolo e scontri non scontati, a partire dal big match di giornata tra Juve Stabia e Catanzaro, che deciderà una fetta di quinto posto. Scontri duri per Bari, Palermo e Cesena che avranno di fronte rispettivamente Cosenza, Sudtirol e Mantova, in cerca degli ultimi punti fondamentali per centrare la salvezza o, quantomeno, i playout. Tempo di derby per il Modena, che ospiterà la Reggiana in un "Braglia" presumibilmente infuocato.

TRENTASETTESIMA GIORNATA — La giornata che si svolgerà interamente il primo maggio vedrà affrontarsi Cesena e Palermo, in un match che potrebbe decidere il destino delle due compagini, in cerca dei punti per piazzarsi tra le prime. Il Bari ospiterà il Pisa, che potrebbe aver già festeggiato la promozione, mentre il Catanzaro farà lo stesso con la Sampdoria. Il Modena andrà a Carrara e la Juve Stabia a Brescia.

TRENTOTTESIMA GIORNATA — Nell'ultima giornata di campionato il match che salta subito all'occhio è Palermo-Frosinone, uno scontro tra rivali che potrebbe regalare sorprese e rovinare i piani di una delle due. Sfide dure per Bari, Modena e Juve Stabia, che incontreranno Cittadella, Brescia e Reggiana, impegnate in una lotta salvezza agguerrita. Il Cesena andrà a Cosenza, che potrebbe essere già retrocesso, mentre il Catanzaro verrà ospitato dal già promosso Sassuolo.

Il rush finale è appena cominciato e da questo dipenderà il futuro di tutte le squadre nella lotta per entrare agli spareggi promozione.